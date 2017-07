I Verdi di tutta Europa chiedono a Eni di smetterla con i combustibili fossili

Non si può pensare di lottare contro i cambiamenti climatici se si continua, come se niente fosse, a foraggiare l’industria dei combustibili fossili. È un messaggio chiaro e inequivocabile quello che sta portando avanti con determinazione il partito dei Verdi europei. In Italia, il bersaglio numero uno è la multinazionale Eni.

L’appello dei Verdi europei

Eni nell'occhio del ciclone

The Italian oil giant @eni must divest from fossil fuels and invest in a sustainable future instead: https://t.co/q4meCzWB16#DivestEuropepic.twitter.com/Vy22Dok8dd — European Greens (@europeangreens) 3 luglio 2017

Perché il petrolio non conviene

