Dopo mesi di attesa e di dichiarazioni contraddittorie, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe preso la decisione: il suo paese uscirà dall’Accordo di Parigi. Il capo di stato americano avrebbe già annunciato la decisione ai suoi più stretti collaboratori, secondo quanto riportato dai media americani.

