Luca Saltalamacchia. Causa contro Eni in Nigeria un precedente per la difesa dei diritti umani

È stata la comunità di Ikebiri, nello stato di Bayelsa, sul delta del Niger, a citare in giudizio la compagnia petrolifera Eni e la sua controllata locale, Naoc (Nigerian Agip oil company) per l'inquinamento ambientale causato nel 2010 da uno sversamento di petrolio nei terreni e nelle acque di una delle innumerevoli diramazioni del fiume Niger che passa nei pressi dei loro villaggi. Il procedimento legale è pendente dal 4 maggio con la notifica della citazione a Eni presso il tribunale di Milano eseguita da Luca Saltalamacchia, che rappresenta in questa causa gli abitanti di Ikebiri. La comunità lamenta la mancata bonifica dell'ambiente e del fiume, nonostante la compagnia abbia dichiarato di avere fatto il suo dovere. L'incidente, causato dalla rottura di un oleodotto che passava vicino ai loro villaggi, ha avuto pesanti ripercussioni sulla salute, sull'alimentazione e sull'economia della popolazione a causa dell'inquinamento che ha intaccato la biodiversità.

L'episodio