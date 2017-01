Eric Piolle, il sindaco verde di Grenoble: così cambiamo il modo di concepire la città

Eric Piolle è l’unico sindaco ecologista di una grande città francese. Ingegnere, quarantatré anni, nato nei Pirenei Atlantici, vive a Grenoble dai tempi dell’università. Nel 2014 si presenta come outsider alle elezioni comunali, alla testa della lista “Grenoble, una città per tutti”, sostenuta da un’alleanza tra il partito Europe-Ecologie Les Verts (i verdi francesi), il Parti de gauche (Partito della sinistra), la Sinistra Anticapitalista e due associazioni locali. Contrariamente alle previsioni, dopo il primo turno elettorale si ritrova in testa, superando sia il candidato del Partito socialista di François Hollande, sia quello dell’Ump di Nicolas Sarkozy. Grenoble diventa così un “caso” politico. I socialisti si dicono ancora convinti di vincere, ma al ballottaggio i grenoblesi confermano la scelta: il sindaco verde viene eletto primo cittadino della “capitale delle Alpi” staccando il suo avversario diretto di quasi tredici punti percentuali.