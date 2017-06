ExxonMobil, gli azionisti (a sorpresa) impongono più trasparenza sul clima

Per ExxonMobil, è una svolta senza precedenti. Pur essendosi opposto a lungo, d’ora in poi il colosso petrolifero americano dovrà essere più chiaro e trasparente sull’impatto del cambiamento climatico. E questo per volere dei suoi stessi investitori.

ExxonMobil si arrende ai suoi azionisti

Decisivi BlackRock e State Street

La svolta di BlackRock sul cambiamento climatico