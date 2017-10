Fao, proteggiamo le foreste per sradicare fame e povertà

La transizione verso un’agricoltura sostenibile e la fine del processo di deforestazione sono elementi imprescindibili se si vorranno raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalla comunità internazionale. A spiegarlo è il nuovo rapporto State of the world's forests pubblicato questa mattina dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), che sottolinea come la conservazione delle foreste sia funzionale anche all’eliminazione della povertà, alla protezione degli ecosistemi acquatici, all’accesso all’energia pulita e alla lotta ai cambiamenti climatici.

“Serve una collaborazione su larga scala”

Più cibo e foreste tutelate: è possibile

Immagine di apertura: ©Karen Bleier/Afp/Getty Images