La Francia dice addio ai pesticidi neonicotinoidi

Una boccata d’ossigeno è in arrivo per le api francesi. Il parlamento di Parigi ha infatti approvato l’introduzione di un divieto assoluto di utilizzo dei pesticidi neonicotinoidi nell’agricoltura transalpina, a partire dal mese di settembre del 2018. Tuttavia, secondo il testo di legge non sono escluse deroghe fino al 2020, qualora a chiederlo siano, contemporaneamente, i ministri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Salute, dopo aver consultato l’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria.

Il ministro Royal: “Un messaggio chiaro all’industria”

In 600mila avevano firmato per lo stop ai pesticidi

Nell'immagine di apertura, una manifestazione nella città di Grenoble, in Francia, contro l'uso di pesticidi neonicotinoidi ©Jean-Pierre Clatot/Afp/Getty Images