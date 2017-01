Rinnovabile e condivisa, in Francia 74 GWh prodotti con i soldi dei cittadini

Il 2016 è stato un anno record in Francia per la finanza partecipativa al servizio delle rinnovabili. Énergie partagée (energia condivisa, in francese), società specializzata nel finanziamento dal basso di impianti di produzione di energie rinnovabili, ha raccolto oltre tre milioni di euro di risparmi da investire. Mai così tanti dal 2011, anno di creazione di Énergie partagée.

74 GWh prodotti grazie ai cittadini

Uno strumento di investimento in mano ai cittadini

Énergie Partagée incuriosisce la finanza responsabile