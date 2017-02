Frostscape in Nepal. A un anno dal terremoto, la ferita è ancora aperta

Dopo aver percorso un milione di passi sulla terra d’Islanda e aver dato vita al libro fotografico Materia instabile, il giovane esploratore Mattia Vettorello di Conegliano, in provincia di Treviso, alias Frostscape, è ripartito alla volta del Nepal. Esattamente a un anno di distanza dal terremoto di magnitudo 7,8 che ha devastato il piccolo paese asiatico e messo in ginocchio la sua popolazione. A pochi giorni dall’apertura dell’esposizione universale di Milano furono in molti a dare una mano alla delegazione del Nepal per finire il padiglione in tempo dopo che i lavoratori tornarono a casa dalle loro famiglie.

La ferita è aperta, a Kathmandu

Frostscape e Finale for Nepal