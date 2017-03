La catastrofe di Fukushima costerà 170 miliardi di euro ai contribuenti

Esplodono i costi legati alla catastrofe nucleare di Fukushima. Come riportato dal quotidiano economico Nikkei, infatti, il governo del Giappone ha rivisto per l’ennesima volta al rialzo il dato relativo alle spese che occorrerà sostenere per bonifiche, indennizzi, smaltimento del sito e altre voci. Il conto non sarà inferiore alla cifra mostruosa di 170 miliardi di euro, ovvero quattro volte di più rispetto a quanto annunciato qualche mese dopo l’incidente.

Sottostimati i costi per indennizzi e decontaminazione

Per smantellare Fukushima ci vorranno 30 o 40 anni

Il governo cerca il denaro per finanziare il cantiere

Fukushima oggi - il video

Lo scenario non è post-apocalittico come ci si potrebbe aspettare. Fukushima, ora, sembra un posto normale – sottopopolato ma normale. Nel 2016 abbiamo visitato la prefettura sulla costa nordorientale del Giappone, oltre 200 chilometri a nord della capitale Tokyo, per parlare con chi è impegnato a ripartire .