In Giappone il fotovoltaico galleggia sull’acqua

L'impianto è attivo già da qualche tempo. Si tratta di un sistema fotovoltaico da 1,18 MW di potenza, che galleggia sopra uno specchio d'acqua, nella città di Okegawa nella prefettura di Saitama. La tecnologia, chiamata Hydrelio, è sviluppata dalla francese Ciel e Terre e pensata per tutte quelle aree, industriali o agricole, dove non mancano grandi bacini d'acqua e dove i terreni mantengono il loro utilizzo primario. I pannelli sono così montati sopra delle piattaforme galleggianti realizzate in polietilene (lo stesso materiale delle boe), che si uniscono tra di loro come dei mattoncini. Possono resistere a forti venti e ai cambiamenti di livello dell'acqua. Inoltre, secondo quando riporta la stessa azienda, grazie all'effetto di raffreddamento dell'acqua sui pannelli, il sistema produce più energia rispetto agli impianti a terra. L'acqua protegge i pannelli dal calore, aumentandone le prestazioni e la durata nel tempo, che si aggira sui 30 anni.