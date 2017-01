Giulia Innocenzi. È necessario ripensare la nostra alimentazione, per gli animali e per il pianeta

Gli allevamenti intensivi, oltre ad aver effettivamente ultimato il processo di trasformazione dell’animale in macchina, stanno uccidendo il pianeta. Secondo il rapporto Livestock’s Long Shadow, pubblicato nel 2008 dalle Nazioni Unite, sono infatti la causa principale dei cambiamenti climatici (generano il 51 per cento delle emissioni di gas serra a livello mondiale). L’Italia è nota per il suo comparto agroalimentare di eccellenza, ma come sono davvero gli allevamenti italiani? Ne abbiamo parlato con Giulia Innocenzi, giornalista, autrice del libro Tritacarne e del programma televisivo Animali come noi, che andrà in onda su Rai 2 a febbraio.