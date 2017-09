Gli impianti solari più audaci ed efficienti del mondo

Senza il sole, semplicemente, non esisteremmo e il pianeta sarebbe una gelida landa sterile. Oltre ad aver permesso lo sviluppo della vita il sole rappresenta un’ottima fonte di energia rinnovabile. In tutto il mondo si stanno sviluppando tecnologie sempre più sofisticate per sfruttare i raggi solari per produrre energia pulita, ecco alcuni dei progetti solari più audaci e riusciti.