Il 5 giugno è la Giornata mondiale dell’ambiente

La Terra è la nostra casa, l’unica che abbiamo a disposizione. Il 5 giugno di ogni anno si celebra l’incredibile patrimonio ambientale della Terra festeggiando la Giornata mondiale dell'ambiente. La giornata, istituita nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricorda il primo grande summit per parlare di ambiente a livello globale: la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente umano. Da quel grande incontro nacque l’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. L’obiettivo è quello di sottolineare l’importanza della natura, senza il quale la nostra esistenza verrebbe sconvolta, e di far riflettere sulle azioni che ognuno può compiere allo scopo di migliorare le condizioni del proprio ambiente. Il tema scelto per l’edizione del 2014 è quello della salvaguardia dei piccoli stati insulari in via sviluppo (in inglese definiti con l’acronimo Sids - Small island developing states) e lo slogan è “Alza la tua voce, non il livello del mare”. Il Paese ospitante di questa Giornata mondiale dell’ambiente sono le isole Barbados, vero e proprio testimonial delle piccole isole che rischiano di venire sommerse. Di questa categoria fanno parte nazioni-isola del Mar dei Caraibi, dell’Oceano Indiano e del Pacifico. Le isole, oltre ad essere caratterizzate da un’economia instabile, sono minacciate dai cambiamenti climatici e dal conseguente innalzamento del livello dei mari. Secondo l’Unep il mondo sta letteralmente sprofondando, negli ultimi cento anni in tutto il mondo il livello del mare è cresciuto tra i 10 e i 25 cm. Uno degli obiettivi della giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno e tenere alta l’attenzione in vista vertice mondiale sul clima che si terrà a settembre. Per aumentare il coinvolgimento popolare, qualora non bastasse l’interesse per il nostro pianeta, l’Unep ha deciso di reclutare quattro celebrità come ambasciatori: la top model Gisele Bündchen, il calciatore Yaya Touré e gli attori Don Cheadle e Ian Somerhalder. Alle quattro star è stato richiesto di convincere i propri fan ad “alzare la voce” a suon di messaggi su Twitter, Facebook e LinkedIn. Ognuno dei quattro ambasciatori si è anche impegnato in una sfida particolare per la salvaguardia dell’ambiente.