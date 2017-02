Il Governo autorizza la tortura alle nutrie

Circa un secolo fa le nutrie (Myocastor coypus) sono state strappate a forza dalla loro terra, portate dall’altra parte dell’oceano e allevate per diventare pellicce. Poi, con la caparbietà tipica degli animali, hanno riconquistato la libertà e si sono adattate al nuovo ambiente. Tuttavia non c’è pace per le nutrie che in Italia sono additate falsamente come responsabili di tutti i problemi delle campagne. Per questi animali la situazione è peggiorata ulteriormente, il 31 ottobre i direttori generali del Ministero della Salute, Silvio Borrello e delle Politiche Agricole, Giuseppe Cacopardi, hanno infatti emanato una circolare con la quale, illegittimamente, dichiarano la non applicabilità alle nutrie definite “infestanti e dannose”, del reato di maltrattamento di animali previsto dal Codice penale. In pratica il Governo ha avallato lo sterminio e la tortura di questi animali.

Immagine in evidenza: © Lav Onlus