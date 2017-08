Chi ha investito i risparmi in modo sostenibile è più che soddisfatto del rendimento

C'è ancora chi crede che gli investimenti sostenibili, a livello puramente monetario, siano un sacrificio. Ma questo falso mito resiste (a stento) soprattutto tra i non addetti ai lavori. Chi ha già investito i propri risparmi (grandi o piccoli) in modo etico e sostenibile, di norma, è più che soddisfatto dei propri rendimenti. Lo dimostrano le parole dei 246 soggetti (tra fondazioni e family office) intervistati dal report "Investing for global impact".

Quali sono i rendimenti dell'impact investing

Misurare i risultati, tra ottimismo e difficoltà

Cos’è “Investing for global impact”

Foto in apertura: John Moore/Getty Images