Cos’è la finanza sostenibile e quanto è diffusa in Italia e nel mondo

Per i non addetti ai lavori, di solito "finanza" significa solo una cosa: profitti a tutti i costi. Per fortuna, però, c'è anche molto altro. Facciamo il punto sulla finanza sostenibile, un mondo che fino a poco più di un decennio fa era sconosciuto o quasi, ma ormai è una realtà nota e consolidata. Una realtà capace di cambiare (in meglio) il mondo, spostando le risorse verso le attività responsabili nei confronti del Pianeta e delle persone.

Cosa sono i criteri Esg

I fattori ESG

Ambiente (E) Società (S) Governance (G) Cambiamento climatico Condizioni di lavoro Retribuzioni dei manager Emissioni di gas serra Rapporto con la comunità locale Corruzione Sfruttamento delle risorse Conflitti Attività di lobbying Rifiuti Salute e sicurezza Contributi a partiti politici Inquinamento Relazioni e diversità tra i dipendenti Politiche fiscali Deforestazione Lavoro minorile e forzato Diversità all'interno del board

Fonte: Un Pri

Le sette strategie della finanza sostenibile

Investimenti tematici. I capitali vengono investiti soltanto in alcuni settori ben precisi: efficienza energetica, salute, energie rinnovabili e così via. Investimenti “best in class”. Si selezionano le società che ottengono le performance Esg migliori. Rispetto di norme e standard internazionali. Si investe solo nelle imprese e negli stati che aderiscono a determinate convenzioni dell'Onu o di altre sue agenzie (Unep, Unicef, Ilo ecc.). Esclusioni. Con quest'approccio, che storicamente è il più consolidato, si tagliano fuori dal proprio portafoglio i settori ritenuti poco etici. Di norma si tratta di tabacco, armi, pornografia, ma c'è chi esclude anche ogm, esperimenti sugli animali, energia nucleare. Integrazione delle istanze Esg nell’analisi finanziaria. Si allarga il campo della tradizionale analisi finanziaria, includendo le istanze Esg nelle decisioni di investimento e nei rendimenti attesi. Engagement. L'investitore cerca di avere un ruolo attivo nelle scelte ambientali, sociali di governance dell'azienda, dialogando con il management (soft engagement) o esercitando il suo diritto di voto nell'assemblea degli azionisti (hard engagement). Impact investing. Si investe in aziende, fondi e organizzazioni con l’intenzione dichiarata di generare sia un ritorno finanziario sia un impatto ambientale e sociale positivo, concreto e misurabile.

Impact investing, guadagnare per il bene del Pianeta

La sostenibilità fa bene ai rendimenti

Quanto vale la finanza sostenibile in Europa

Gli investimenti sostenibili nel mondo

Chi lavora per la finanza responsabile in Italia e nel mondo

Un Pri

Eurosif

Forum Italiano per la finanza sostenibile