Iniziato il processo contro Green Hill

Nonostante il nome evocativo e bucolico Green Hill non è una verdeggiante località di villeggiatura. Il nome apparteneva all’ultimo allevamento di cani destinati alla sperimentazione in vivo in Italia. L’allevamento di beagle di Montechiari è stato chiuso nel 2013 grazie all’applicazione di una direttiva europea che vieta di allevare sul territorio nazionale cani, gatti e primati destinati ai laboratori. Il 23 giugno inizia a Brescia il processo contro i gestori della struttura. Gli imputati sono Bernard Gotti e Ghislane Rondot, cogestori e rappresentanti della società Green Hill 2001, Roberto Bravi e Renzo Graziosi, rispettivamente direttore e veterinario dell’allevamento.