Interni regala idee per la città del futuro a Milano e all’Expo 2015

Per il FuoriSalone 2014, Interni ha organizzato la mostra-evento a cielo aperto Feeding - New Ideas for the City. Modelli, plastici e installazioni di progettisti di fama internazionale sono esposti da oggi nei cortili dell'Università degli Studi e all’Orto Botanico di Brera. Interni è la prestigiosa rivista mensile di design e arredamento fondata nel 1954 e pubblicata da Mondadori. La rivista festeggia così i suoi 60 anni, con un numero monografico da collezione e con la mostra Feeding - New Ideas for the City, un laboratorio creativo intellettuale a cielo aperto per il quale è stato chiesto ai più grandi progettisti di cimentarsi con le proposte per la città del futuro, in base al tema dell’Expo Milano 2015. Sono una serie di installazioni di architettura e design che sviluppano proposte e idee per la città del futuro introducendo il tema dell'Expo MIlano 2015. Si svolgono anche performance, dj-set, mostre tematiche, conferenze e incontri con i protagonisti. Il rapporto degli uomini con la natura e il sostentamento vitale, la relazione tra i materiali naturali e i legami tra innovazione tecnologica e sostenibilità sono alcuni tra i temi su cui architetti, progettisti e designer di fama internazionale, insieme alle aziende partner, hanno collaborato per creare questa serie di installazioni spettacolari. Architettura.

Design.