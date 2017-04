Ládio Veron. Nel giro di poco tempo i guaraní kaiowà non esisteranno più

I guaraní vivevano nelle foreste pluviali del Sudamerica da tempo immemore, ottenendo dal fertile grembo della foresta tutto ciò di cui necessitavano per vivere in maniera sempre uguale e sempre diversa, come l’alternarsi delle stagioni. Almeno fino all’arrivo degli europei, all’epoca i guaraní contavano oltre un milione e mezzo di persone, ed erano distribuiti tra Paraguay, Brasile, Bolivia e Argentina. Oggi, pochi secoli dopo, ne sopravvivono appena poche decine di migliaia. I guaraní brasiliani sono suddivisi in tre gruppi, il più numeroso è quello dei Kaiowá che vive nello stato del Mato Grosso do Sul, nella zona centro-occidentale del Brasile.

Il popolo della foresta privato della sua terra

Il genocidio dei guaraní