Investimenti sostenibili, tutti i numeri del loro successo

Gli investimenti sostenibili e responsabili sono stati ritenuti troppo a lungo una nicchia o un'utopia. Ora, però, le cose sono cambiate. Lo dimostra l’ultimo report di Eurosif, il Forum europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili, presentato martedì 15 novembre a Montecitorio, all’evento di apertura della Settimana SRI 2016. Per realizzare lo studio, Eurosif ha interpellato 278 operatori del settore da tutt’Europa, che gestiscono complessivamente oltre 15.000 miliardi di euro. I risultati parlano da soli: il mercato degli investimenti sostenibili e responsabili in Europa è cresciuto addirittura del 25 per cento tra il 2013 e il 2015. "A livello europeo siamo in un momento particolarmente propizio. Ce lo dimostrano le politiche adottate da Junker, le leggi e le consultazioni sull'investimento sostenibile, sulla rendicontazione non finanziaria e così via. Nel nostro studio, non a caso abbiamo sottolineato la relazione forte tra le policy e la crescita degli investimenti sostenibili, per far capire al mondo della politica quanto è grande la sua influenza", ha commentato Flavia Micilotta, direttore generale di Eurosif. Cosa ancora più interessante, gli investimenti sostenibili non sono più materia soltanto per investitori istituzionali (vale a dire banche, assicurazioni, intermediari finanziari). Il peso del retail (vale a dire le persone fisiche) infatti è passato dal 3,40 per cento del 2013 al 22 per cento, "un sintomo della ricettività di alcuni investitori che più di altri hanno voluto capire l'importanza dei criteri ESG per i loro investimenti", ha spiegato a LifeGate Flavia Micilotta.

