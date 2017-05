Cos’è il bilancio di sostenibilità, a chi e a cosa serve

Il bilancio d’esercizio è quel documento che, per legge, l’impresa deve redigere periodicamente per fare una sintesi della sua situazione economico-finanziaria e dei suoi risultati economici. Ma se vogliamo valutare a tutto tondo un’azienda, non ci si può accontentare di costi e ricavi. Ogni impresa si deve interfacciare con il territorio, l’ambiente, i lavoratori: gli stakeholder. Ecco perché, a parità di cifre, due soggetti possono avere un impatto estremamente diverso sul mondo che li circonda. Il bilancio di sostenibilità fonde queste due esigenze e valuta anche questo impatto, positivo o negativo che sia.

A chi è rivolto il bilancio di sostenibilità

Linee guida, principi e indicatori

Da poco il bilancio sociale è obbligatorio

Da Ikea a Carlsberg, esperienze a confronto

Le nostre dieci regole per il report di sostenibilità

Scegliere le tematiche giuste su cui rendicontare, cioè quelle davvero rilevanti per l’azienda e per tutti i suoi stakeholder di riferimento. Non limitarsi (come spesso accade) all'ambiente e all'energia, ma tenere conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance (Esg). Essere sempre trasparenti, chiari e documentati, tanto sui successi quanto sui fallimenti. Non essere troppo autoreferenziali ma capire qual è il proprio ruolo nel territorio e nella società. Per ogni obiettivo, trovare e riportare degli indicatori numerici che misurino in modo obiettivo le performance ottenute nel tempo. Seguire linee guida di reporting internazionali, come quelle del Gri. Far certificare il proprio bilancio di sostenibilità da un ente terzo. Aggiornare periodicamente il proprio bilancio di sostenibilità, invece di limitarsi a pubblicarlo una volta l'anno. Non pubblicare solo un elenco di parole e cifre, ma trasformare il report in uno strumento di comunicazione comprensibile e accattivante. Coinvolgere attivamente tutti gli stakeholder, spiegando cosa è stato fatto per loro, perché e con quali risultati.

