Gli investitori vogliono un mercato finanziario europeo più verde

I cambiamenti climatici rappresentano un fattore di rischio elevato per la stabilità della finanza mondiale per gli investitori dell’Institutional investors group on climate change (Iigcc). Abbastanza da indurre questa coalizione di investitori responsabili e fondi pensione europei a pubblicare un documento per convincere l'Europa a riformare il suo mercato finanziario per permettere una più rapida transizione verso un'economia zero emissioni. Una presa di posizione non irrilevante se si considera che il gruppo riunisce oltre 120 investitori per un portafoglio complessivo di 13 miliardi.

Stop agli investimenti nelle fonti fossili

Una comunicazione più trasparente da parte delle imprese

Segnali incoraggianti al mercato finanziario