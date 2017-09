La top 10 delle nuove specie scoperte nel 2014

C'è il più piccolo gamberetto che si conosca, un protista unicellulare che imita una spugna, un nuovo carnivoro che vive sugli alberi. Sono solo alcune delle nuove specie scoperte dagli scienziati di tutto il mondo nello scorso anno. I ricercatori sono convinti che siano 10 milioni le specie a noi ancora ignote, 5 volte tanto quelle conosciute. Nonostante il tasso di estinzione di moltissime specie sia in notevole aumento, tanto che di alcuni gruppi si contano poche centinaia di esemplari, l'inesplorato rimane ancora tale. Almeno per una buona parte. Basti pensare che sono ben 18 mila le nuove scoperte, che vanno dalle profondità oceaniche alle pendici delle foreste tropicali. Ecco la top ten, stilata dai ricercatori dell'International institute for Species exploration (Iise).

Visualizza SUNY-ESF 2014 Top 10 New Species in una mappa di dimensioni maggiori