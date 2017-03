L’acqua è una risorsa (anche) economica. Un confronto tra esperti, imprese e ong

Qual è la risorsa più importante per produrre la carta? Pensateci bene. La risposta non è né la cellulosa, né gli alberi. È l’acqua. Per produrre carta se ne usa moltissima. E allora se un’azienda che fa carta pensa di fare qualcosa per limitarne l'uso, e magari per farla arrivare a chi ne ha più bisogno, tanto meglio. Quell’azienda ha sede a Porcari, in provincia di Lucca, e si chiama Sofidel. Un nome poco conosciuto al grande pubblico, a differenza del suo prodotto più famoso: i Rotoloni Regina. Il Gruppo Sofidel è tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico. Con oltre un milione di tonnellate di carta prodotte nel 2016, è la seconda azienda europea del settore e la sesta al mondo.

It's #WorldWaterDay - but 663 MILLION people worldwide still don't have access to clean water. That's not right. Please RT if you agree. pic.twitter.com/Bcgn3YrxPW — WaterAid Internat'l (@wateraid) 22 marzo 2017

Italia fortunata per le molte acque profonde, ma rischio inquinamento in Toscana, Lazio e Lombardia

L'acqua è una risorsa non scarsa…

…ma pesante e vulnerabile

L'acqua è una risorsa (anche) economica, ed è sbagliato dimenticarlo

Cambiamento climatico e acqua

Gli obiettivi di Autogrill