L’acqua pubblica vale 7,2 mld per 28.000 posti di lavoro, ma rischiamo multe

L'acqua pubblica, l'acqua del sindaco o del rubinetto, costituisce un settore gigantesco dell'economia nazionale secondo il rapporto 'Blue Book' elaborato dalla Fondazione Utilitatis in collaborazione con Federutility (la Federazione dei gestori del servizio idrico). Il valore del settore acqua in Italia è di 7,2 miliardi di euro, con 27.800 occupati con un totale di 5,2 miliardi di metri cubi di acqua consegnata nell'ultimo anno (al 2012), una lunghezza degli acquedotti di 480 mila km e una rete fognaria di 280 mila km. I dati sono contenuti in un rapporto economico-statistico sul servizio idrico italiano presentato oggi alla Camera dei Deputati. A 20 anni dalla Legge Galli di riordino del servizio idrico integrato - spiega il rapporto - sono però molti "gli obiettivi mancati, ignorati o non ancora raggiunti". Gli obiettivi della legge Galli ancora non raggiunti