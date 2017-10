In arrivo 482 milioni di multe Ue per la mancanza di depuratori

È una questione di salute e di ambiente. Non è più solo una dimenticanza politica, non è solo un aspetto della stessa incuria dimostrata dal dissesto idrogeologico. La mancanza di depuratori e il fatto che le fognature non siano allacciate a impianti come la legge impone, ora ci espone anche a multe milionarie dall’Europa. Infatti la Commissione europea ha comunicato al Governo italiano che proporrà alla Corte di giustizia europea l'importo delle sanzioni che l'Italia dovrà pagare per gli inadempimenti nel trattamento delle acque reflue urbane e nelle rete fognaria.

L’Italia rischia multe per 482 milioni di euro l’anno

Multe per la mancanza dei depuratori, ma i soldi c’erano

L'insufficienza del sistema di raccolta delle acque reflue, l'inquinamento, gestori e burocrazia

Nove milioni di italiani hanno problemi con le forniture idriche