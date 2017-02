Lanciamo la petizione contro la chiusura del mercato di Campagna Amica

I piccoli agricoltori del mercato di Campagna Amica del Circo Massimo a Roma hanno dovuto sospendere la propria attività dopo anni in cui hanno recuperato un edificio in abbandono, affidato loro dal Comune, e trasformandolo in un esempio di agricoltura No-Ogm e a km zero. Non riesco a credere che sotto un'amministrazione a 5 Stelle si possa interrompere un'attività amica dei consumatori e alternativa all'agricoltura delle multinazionali degli Ogm. Non riesco a credere che si voglia privare la Capitale di un punto riferimento unico dal punto di vista storico, culturale e produttivo che ha saputo conquistare in quasi dieci anni di attività milioni di visitatori tra cittadini romani e turisti italiani e stranieri che hanno imparato ad apprezzare le specialità a chilometro zero del mercato. Il Mercato contadino al Circo Massimo è un canale insostituibile di approvvigionamento di materie prime di altissima qualità e tradizione. La protesta per lo sfratto degli agricoltori si è propagata dal mercato contadino fino a tutti i ristoranti, trattorie e osterie della Capitale che ora saranno costretti a stravolgere i menu a chilometri zero con gli ingredienti locali della cucina romana.