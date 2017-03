L’Europa unita non è solo un sogno, ma l’unico futuro possibile

Non abbiamo bisogno di muri e fili spinati, ma di un'Europa diversa. Un'Europa solidale, unita, che investa sulla componente sociale, che costruisca un’economia forte, giusta e pulita, che si ponga alla guida della lotta ai cambiamenti climatici a livello internazionale e affronti le migrazioni, non come un pericolo da scongiurare, ma come un fenomeno storico ineludibile, da gestire con umanità. È questo il messaggio che Legambiente, insieme a tante altre associazioni, vuole lanciare in occasione del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma. Era il 25 marzo 1957 quando furono firmati questi trattati, atto fondativo della Comunità europea, dando così vita all'Europa unita. L’obiettivo dei sei paesi firmatari – Italia, Francia, Germania Ovest, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo – era quello di “porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei”.

La Nostra Europa, una coalizione per nuova linfa e nuove idee

L'Europa unita è l'unica dimensione possibile

Le città sono la chiave del cambiamento in Europa