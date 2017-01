I migranti che sfidano il gelo di Belgrado per paura di essere espulsi

L’ondata di freddo glaciale che sta colpendo in questi giorni numerose regioni dell’Europa centrale e soprattutto orientale ha provocato già decine di morti. In pochi giorni, infatti, le vittime sono state un centinaio, in particolare in Polonia, dove le temperature sono scese fino a 29 gradi sotto lo zero. Ma anche nella Repubblica Ceca e in Macedonia si è dovuto mettere mano alla triste contabilità di chi ha perso la vita a causa del freddo. E tra chi è costretto a vivere in tende di fortuna, scaldandosi come può, ci sono anche le migliaia di migranti che affollano i confini orientali dell’Unione europea.

Due corpi ritrovati in una foresta in Bulgaria

Molti migranti sfidano il gelo per paura delle espulsioni