La legalizzazione della marijuana nel mondo

Gli elettori della California, del Massachusetts e del Nevada hanno votato a favore della legalizzazione della marijuana. Chiamati alle urne anche per scegliere il 45esimo presidente degli Stati Uniti, gli stati americani hanno deciso che si potrà crescere, vendere, trasportare e fare uso della pianta, non solo a scopo terapeutico ma anche ricreativo. Il consumo di marijuana verrà trattato in modo simile a quello dell'alcol: vietato alle persone minori di 21 anni e negli spazi pubblici, sarà regolato e tassato severamente. L'Arizona, invece, si è espressa contro la legalizzazione e i risultati in Maine non sono ancora stati resi noti. In Florida è passato un emendamento costituzionale per la legalizzazione della marijuana per scopi terapeutici e anche il Nord Dakota e l'Arkansas hanno approvato misure simili.

Stati Uniti

Canada

America Latina e Caraibi

Messico

Uruguay

Messico