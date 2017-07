Per controllare i predatori è meglio la non violenza

L’importanza biologica ed ecosistemica dei grandi predatori è stata ormai ampiamente dimostrata. Le specie che si trovano al vertice della catena alimentare svolgono un ruolo fondamentale che ha ripercussioni su tutti i livelli successivi, dagli erbivori alle piante. Eppure ancora oggi in tutto il mondo lupi, puma, linci, coyote e orsi vengono uccisi, per proteggere i capi di allevamento e in nome di ataviche paure e perché, in fondo, è più facile premere un grilletto che cercare di imparare a coesistere.

L’abbattimento non è il metodo più efficace, anzi

I numeri della carneficina

Le tecniche letali e non letali

Carenza di conoscenza

Uccidere una specie protetta favorisce il bracconaggio

Trovare un metodo