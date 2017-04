Migranti: arrivano i giudici per l’asilo e i centri di permanenza per i rimpatri

Da una parte velocizzare le procedure di protezione internazionale per i richiedenti asilo, dall’altra agevolare le operazioni di identificazione e rimpatrio dei migranti irregolari. Sono questi i due obiettivi principali che si propone la legge approvata in via definitiva dal parlamento italiano, che sostanzialmente recepisce un decreto dei ministri dell’Interno e della Giustizia, Marco Minniti e Andrea Orlando.

Quali sono le novità della legge