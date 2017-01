Traffico di migranti, fermata una organizzazione criminale: 18 arresti

Sono stati necessari due anni di indagine alla Squadra mobile di Cremona per bloccare un’organizzazione di trafficanti di esseri umani che operava a livello internazionale. L’ultimo episodio, quello decisivo, è stata la scoperta (filmata dalla Polizia) di un furgone letteralmente carico di migranti, diretto verso il confine francese di Ventimiglia con l’obiettivo di proseguire il viaggio verso il Nord Europa. I mandati di cattura emessi sono stati 34, gli arresti effettuati 18, in tutta Italia: dalla frontiera di Ventimiglia a Reggio Calabria, da Milano alla Sicilia passando per Toscana ed Emilia-Romagna. un’ampia e ramificata associazione criminale che, a fronte di pagamenti, facilitava l’ingresso di cittadini extracomunitari provenienti dalla Siria, dall’Egitto, dall’Eritrea e dal Sudan. L’organizzazione, che agiva per lo più tra Ventimiglia e Nizza, aveva base a Milano ed era composta da cittadini egiziani e maghrebini, afghani, sudanesi, albanesi, molti dei quali in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ed in misura minore da cittadini romeni e italiani.

