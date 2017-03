Non sarebbe stata un’aggressione a uccidere l’ippopotamo Gustavito, ma l’incuria

Settimana scorsa la notizia della morte di Gustavito, ippopotamo di quindici anni detenuto nello zoo di San Salvador, aveva suscitato rabbia e indignazione in tutto lo stato di El Salvador e non solo. Secondo le prime ricostruzioni si riteneva che l’animale fosse morto in seguito alle gravi ferite riportate dopo l’aggressione da parte di ignoti che avrebbero colpito Gustavito con armi e oggetti contundenti. L’autopsia sul corpo dell’ippopotamo racconterebbe però un’altra storia.

Non sono state le lame a uccidere Gustavito

Vittima dell’incuria