Era nell'aria una decisione di questa portata. Dopo l'abbandono della Shell delle perforazioni artiche e l'annuncio delle cancellazioni per le perforazioni in Alaska, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha messo definitivamente la parola fine al progetto del tanto discusso oleodotto Keystone XL.

"If we want to prevent the worst effects of climate change before it’s too late, the time to act is now." —@POTUS https://t.co/yyUhBOVTc8