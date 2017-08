Perché Paolo Nespoli è tornato nello spazio per la terza volta

È un Paolo Nespoli in forma quello visto durante il primo collegamento tra la Stazione spaziale internazionale e l'auditorium dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) a Roma. Arrivato lo scorso 28 luglio con la capsula Soyuz MS-05, dopo un volo di circa otto ore, l'astronauta italiano è salito per la terza volta sulla Iss per una missione gestita in parte dall'agenzia italiana: Vita, acronimo che sta per Vitality, innovation, technology, ability, permetterà tra le altre di studiare gli effetti della prolungata assenza di peso sul corpo umano.

Cos'è la missione Vita di Paolo Nespoli

Gli altri esperimenti scientifici

Le precedenti missioni di Paolo Nespoli