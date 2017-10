Quanto inquinamento produce internet e cosa possiamo fare per limitarlo

Spegnere i grandi monumenti, come fatto il 19 marzo in occasione dell’iniziativa Earth Hour promossa dal Wwf, significa ricordare al mondo che la salvezza del pianeta passa anche attraverso un cambiamento dei nostri comportamenti. Risparmiare energia sarà cruciale nei prossimi decenni, e per diminuire i consumi occorre ripensare anche le nostre abitudini digitali.

Un’email consuma come una lampadina accesa per due ore

Lo spam inquina come tre milioni di automobili

Meglio evitare i motori di ricerca quando possibile

Immagine di apertura: ©Chris Jackson/Getty Images