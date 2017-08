Stiamo distruggendo l’ambiente più rapidamente di quanto riesca a recuperare

Stiamo correndo verso il baratro, ancora non riusciamo a vedere effettivamente il precipizio, ma possiamo percepirlo, eppure non togliamo il piede dall’acceleratore. Stiamo prosciugando il pianeta delle sue risorse ad un ritmo talmente vorticoso da aver ormai superato la sua capacità di assorbire i danni inflitti. È quanto afferma un rapporto dell’Unep, il Programma ambiente dell’Onu, e dell'Organizzazione mondiale della sanità, presentato lo scorso 23 maggio a Nairobi. Il rapporto, lo studio ambientale più completo mai realizzato dalle Nazioni Unite, ha coinvolto 1.203 scienziati, centinaia di istituzioni scientifiche e oltre 160 governi ed è arrivato ad una conclusione logica e inoppugnabile: urge un’azione radicale per invertire questa tendenza.

Il mondo ha sete

L’inquinamento uccide più della guerra

Lo studio

Le contromisure

Siccità e inondazioni

Il fallimento del modello occidentale