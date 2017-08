A Roma sequestrata la struttura che ospitava 66 cavalli utilizzati per le “botticelle”

La notizia viene direttamente da un comunicato del Corpo Forestale dello Stato: “Gli agenti della Forestale, coordinati dal Comando Provinciale di Roma e dal Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali (NIRDA), su delega della Procura della Repubblica di Roma, a seguito delle perquisizioni e dei controlli effettuati con l'ausilio dei veterinari della Asl romana, hanno riscontrato gravi carenze strutturali, tanto da far apporre i sigilli all'intera area”. Il blitz è avvenuto lo scorso 27 ottobre, pochi giorni prima dell'ennesimo incidente ad uno dei cavalli utilizzati per trainare le "botticelle" per le vie della capitale.

© Corpo Forestale dello Stato

©Corpo Forestale dello Stato

©Corpo Forestale dello Stato

Immagine di copertina ©Corpo Forestale dello Stato