Ruanda, le foto per ricordare i venti anni dal genocidio

Il 6 aprile 1994 l'allora presidente del Ruanda Habyarimana e quello del Burundi Cyprien Ntaryamira, entrambi di etnia hutu, muoiono in un misterioso incidente: l’aereo sul quale viaggiano viene colpito da un missile mentre sta per atterrare all’aeroporto di Kigali, capitale del Ruanda. I responsabili non verranno mai scoperti, ma l’ipotesi più accreditata porta ad estremisti hutu insoddisfatti dall’accordo di pace che avrebbe dovuto mettere fine alla violenza e all’odio e far rientrare migliaia di persone di etnia tutsi in Ruanda.

Un milione di morti

Il lento avanzare della giustizia