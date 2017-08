#Scacciamoli, la campagna per proteggere i cittadini e l’ambiente dai cacciatori

In Italia continua ad aggirarsi uno sparuto gruppo di persone armate che semina morte e terrore nelle campagne e nei boschi. Sono i cacciatori. I praticanti di questa attività crudele e anacronistica sono in calo costante, attualmente rappresentano poco più dell’uno per cento della popolazione, inoltre, in base ai sondaggi, otto italiani su dieci vogliono abolire la caccia.

Quante vittime fa la caccia

La proposta dei Radicali

Gli obiettivi della proposta di legge

Basta cacciatori nelle proprietà private