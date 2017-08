Shell ha deciso di abbandonare le trivellazioni nell’Artico

L'ha annunciato oggi la Royal Dutch Shell. La compagnia cesserà “le attività di perforazione in mare aperto in Alaska per il prossimo futuro”. La decisione ufficiale pare sia stata data dal fatto che il giacimento di Burge J well non sia sufficiente “a garantire ulteriori perforazioni”.

La riproduzione di un orso polare delle dimensioni di un autobus a due piani trasportata davanti al quartier generale della Shell a Londra. Photo Greenpeace.

Protesta contro le trivellazioni.