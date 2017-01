Specie aliene, un’invasione silenziosa che minaccia la biodiversità

In un mondo globalizzato e in continuo mutamento, sono molte le specie di piante e animali che trovano nuovi modi per colonizzare habitat al di fuori della propria area di origine, minacciando di conseguenza le comunità indigene e i delicati equilibri che si sono formati nel tempo.

Specie aliene, un danno da 12 miliardi

Che cos'è il progetto Life Asap

Quali sono le specie aliene

Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta)

Nutria (Myocastor coypus)

Calabrone asiatico (Vespa velutina nigrithorax)

Panace di Mantegazzi o Panace gigante (Heracleum mantegazzianum)