Massacro di Srebrenica, i Paesi Bassi condannati per la morte di 300 musulmani

La corte d’appello dell’Aia, in Olanda, ha confermato la sentenza che era stata emessa in primo grado ai danni dei Paesi Bassi, giudicati in parte responsabili della morte di circa 300 musulmani (e quindi del massacro di Srebrenica) che erano stati espulsi da una base controllata da militari della nazione europea a Srebrenica, in Bosnia Erzegovina.

“I soldati olandesi a Srebrenica sapevano che i musulmani erano minacciati”