Sud Corea, chiude il più grande mercato di carne di cane del Paese

In Asia i cani sono tradizionalmente considerati, più che i migliori amici dell’uomo, una gustosa pietanza. Quello che per noi rappresenta un tabù, mentre mangiamo senza problemi altre specie, è in molti paesi asiatici una pratica consolidata, risalente al 550 d.C., se ne consumano fino a 30 milioni l’anno. Però questa tradizione è sempre meno solida, un crescente numero di persone ritiene questa usanza barbara e superata, anche in virtù della maggiore diffusione dei cani come animali d’affezione.

Città coreana mette al bando la macellazione dei cani

Un esempio per l’intera Corea

Accordo tra autorità e venditori

Primo passo verso un cambiamento epocale