Cos’è Casa Italia, il piano di prevenzione contro i terremoti

La "macchina dei soccorsi" ha funzionato benissimo. Per quanto riguarda la ricostruzione, il governo ha già stanziato 50 milioni di euro promettendo che, entro un mese, nessuno dei circa 3.500 sfollati dormirà ancora in tenda. Ma a quasi una settimana dal terremoto che, sette anni dopo L’Aquila, ha colpito di nuovo il centro Italia distruggendo quattro comuni tra Lazio, Umbria e Marche (Amatrice e Accumoli nel reatino, Arquata e Pescara del Tronto nell’ascolano) e causando 292 vittime, il tema dell’emergenza inizia a lasciare il passo a quello, fondamentale, della prevenzione, sul quale l’Italia si è scoperta di nuovo drammaticamente indietro. “Non è questo il momento di fare polemiche”, aveva risposto in conferenza stampa a Rieti il primo ministro Matteo Renzi a una giornalista che gli chiedeva proprio dell’applicazione dei piani antisismici. Adesso, però, arriva un ambizioso piano, denominato Casa Italia che punta a mettere al sicuro tutto il territorio nazionale.

Incentivi per 2 miliardi all'anno per 20 anni

Scuole, infrastrutture, case popolari e dissesto: un piano completo

50 miliardi di euro da approvare in parlamento