Terremoto: nuove scosse tra L’Aquila e Amatrice, la più forte di magnitudo 5.6

Nuove forti scosse di terremoto hanno colpito questa mattina il centro Italia: secondo le prime rilevazione dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, un sisma è stato di magnitudo 5.3 della scala Richter e ha avuto come epicentro la zona di Montereale, in provincia de L'Aquila, in Abruzzo. La scossa, avvenuta a 10 chilometri di profondità, è stata avvertita distintamente anche a Roma. Montereale si trova a circa 20 chilometri di strada (ma molti meno, circa 7 in linea d'aria) rispetto ad Amatrice, già distrutta dal sisma del 24 agosto scorso, e a una trentina da L'Aquila, che invece fu pesantemente colpita dal sisma del 2009. Altre scosse, di notevole durata, sono state avvertite fino a Roma alle 11:15, di magnitudo ancora maggiore, 5.6, e poi alle 11:26, di magnitudo 5,3: in Abuzzo sono state soppresse per precauzione alcune linee ferroviarie tra Avezzano e Sulmona, i caselli della autostrada A24 sono chiusi così come alcune scuole nel perugino, mentre a Roma alcune stazioni della metropolitana sono state evacuate. Tweet riguardo #terremoto

Disagi per la neve, ma non si registrano vittime