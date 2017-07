Tra 10 anni il mondo funzionerà a fusione

Tra dieci anni le nostre città potrebbero funzionare grazie a reattori nucleari a fusione, quelli "puliti", per intenderci. Ad affermarlo è la Lockheed Martin Corporation, società aerospaziale che si occupa di ricerca scientifica e sicurezza globale, principale fornitore del Pentagono e sempre più coinvolta in progetti che riguardano l'utilizzo di energie alternative. Il progetto a cui il team dell'ingegnere Tom McGuire sta lavorando è una struttura di reattore compatto di circa 3 metri per due, grande poco più del retro di un camion e 10 volte più piccola degli attuali reattori a fissione.