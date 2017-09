Umberto Veronesi, chi era l’oncologo vegetariano

Il chirurgo Umberto Veronesi è morto l’8 novembre nella sua casa milanese. Il 28 novembre avrebbe compiuto 91 anni. Tra i più grandi oncologi del secolo, Veronesi è stato un riferimento internazionale nella lotta contro il cancro, oltre che direttore scientifico dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano. Nel 2003 ha dato vita alla Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze che si occupa di sviluppare la cultura e la promozione della ricerca scientifica. Durante i sei mesi dell’esposizione universale di Milano (Expo Milano 2015), lo abbiamo intervistato in merito all’importanza di adottare una dieta equilibrata dove la carne – in particolare – ricopre un ruolo secondario. Per star bene e far bene al pianeta.